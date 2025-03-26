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Британия приложит все усилия для возвращения украинских детей, - Стармер

Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что его страна поможет вернуть похищенных украинских детей. Завтра он обсудит шаги решения проблемы с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Стармер сообщил, что завтра планирует провести встречу с французским президентом. По его словам они с Макроном хотят обсудить дальнейшие усилия для обеспечения длительного мира в Украине.

"Хочу поприветствовать делегацию инициативы Bring Kids Back UA на гостевой трибуне. Похищение украинских детей - это ужасное преступление, и Великобритания приложит все усилия, чтобы вернуть их домой. Это резкое напоминание, что любое мирное урегулирование должно предусматривать привлечение России к ответственности и за ее позорные действия", - подчеркнул он.

В то же время Ермак поблагодарил премьер-министра Великобритании, а также британский парламент и народ за мощные слова поддержки и за принципиальную позицию.

"Похищение украинских детей - это военное преступление. И именно усилия таких партнеров, как Великобритания, приближают момент, когда каждый ребенок вернется домой, а виновные - будут отвечать", - подытожил руководитель Офиса президента.

 

Bring Kids Back UA

Заметим, что Bring Kids Back UA это украинская гуманитарная программа, которая была создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского еще в 2023 году.

Программа предусматривает реинтеграцию депортированных детей, их социализацию, развитие семейных форм воспитания, а также фиксацию преступлений и привлечения РФ к ответственности за эти преступления, в частности в Международном уголовном суде в Гааге.

Заметим, что на днях советник Белого дома по национальной безопасности Майк Волц сообщил, что США обсуждают возможность возвращения депортированных украинских детей как один из ключевых шагов для укрепления доверия.

В то же время и сам Стармер ранее в этом месяце заявил, что справедливый мир должен включать возвращение в Украину депортированных детей.

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