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Британия договорилась о поставке еще 2 миллионов доз вакцины Moderna от COVID

Лондон, Воскресенье 29 ноября 2020 18:33
Британия договорилась о поставке еще 2 миллионов доз вакцины Moderna от COVID
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Правительство Великобритании договорилось о дополнительной партии в два миллиона доз вакцины от коронавируса производства Moderna. Ранее стороны уже согласовали поставку пяти миллиона доз препарата.

Об этом сообщает Reuters.

Общего количества доз вакцины от Moderna хватит, чтобы привить около 3,5 миллиона граждан Великобритании. Всего же правительство уже имеет соглашения на 357 миллионов доз от семи разработчиков.

Поставки вакцины американской компании в Британию начнутся весной 2021 года, если она будет одобрена Агентством по регулированию врачебных средств и продуктов для здравоохранения.

Ранее стало известно, что авиакомпания United Airlines в пятницу, 27 ноября, начала выполнять чартерные рейсы, чтобы доставить дозы вакцины от COVID-19 компании Pfizer. Это необходимо для быстрого распространения, если вакцина будет одобрена регулирующими органами.

Напомним, компании Biontech и Pfizer подали заявку в FDA на утверждение использования их вакцины от коронавируса 20 ноября.

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) может разрешить применение вакцины уже 10 декабря. В случае утверждения применение вакцины может начаться уже на следующий день.

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