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Вакцину от коронавируса Pfizer начали чартерами доставлять по миру

Суббота 28 ноября 2020 10:05
Вакцину от коронавируса Pfizer начали чартерами доставлять по миру
Фото: вакцина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Вакцинация в США и Европе начнется сразу же после одобрения

Авиакомпания United Airlines в пятницу, 27 ноября, начала выполнять чартерные рейсы, чтобы доставить дозы вакцины от COVID-19 компании Pfizer. Это необходимо для быстрого распространения, если вакцина будет одобрена регулирующими органами.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, знакомых с этим вопросом.

По данным издания, компания Pfizer планирует хранить первые партии вакцины на складах в штатах Мичиган и Висконсин, а также в Бельгии и Германии.

Консультативный комитет CDC по практике иммунизации 1 декабря проголосует за то, чтобы рекомендовать FDA разрешить медицинским работникам и учреждениям долгосрочного ухода быть первыми двумя группами, которые получат вакцины немедленно.

Напомним, компании Biontech и Pfizer подали заявку в FDA на утверждение использования их вакцины от коронавируса 20 ноября.

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) может разрешить применение вакцины уже 10 декабря. В случае утверждения применение вакцины может начаться уже на следующий день.

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