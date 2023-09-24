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Британія буде поряд з Україною незалежно від результатів виборів у США, - Шеппс

Фото: міністр оборони Британії Грант Шеппс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Велика Британія продовжуватиме стояти "пліч-о-пліч" з Україною незалежно від результатів виборів у США наступного року.

Про це заявив новопризначений міністр оборони Британії Ґрант Шеппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Республіканці розділилися у своїй підтримці президента України Володимира Зеленського, причому останні опитування показують, що більшість республіканців згодні з тим, що США мають робити менше для допомоги Україні в її конфлікті з Росією.

Опитування CNN, проведене в серпні, показало, що більшість американців виступають проти виділення додаткових коштів Україні, а серед республіканців кількість супротивників сягає 71%.

Шеппсу поставили запитання про те, що робитиме Велика Британія, якщо президент-республіканець буде обраний і вирішить відмовитися від підтримки України з боку США. Він заявив, що підтримка Лондоном Києва "непорушна", і назвав це питання "спекулятивним".

"Це станеться нескоро, поки ми не побачимо, що трапиться на виборах республіканців, але ми продовжуватимемо стояти пліч-о-пліч із нашими друзями в Україні", - заявив Шеппс.

"Ми знаємо, що відбувається, коли ми дозволяємо тирану вторгнутися до сусіда, а потім продовжити рух на захід. І абсолютно необхідно, щоб Путін не зміг без наслідків вторгнутися до демократичного сусіда". Саме тому Британія твердо стоїть на своєму, і ми будемо продовжувати це робити", - заявив міністр.

Уоллес пішов у відставку

Раніше стало відомо, що Бен Воллес офіційно пішов у відставку з посади міністра оборони Великобританії. Він обіймав цю посаду з 2019 року.

Після цього прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак призначив нового міністра оборони. Посаду зайняв Грант Шеппс.

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