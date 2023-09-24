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Британия будет рядом с Украиной независимо от результатов выборов в США, - Шеппс

Фото: министр обороны Британии Грант Шеппс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания будет продолжать стоять "плечом к плечу" с Украиной независимо от результатов выборов в США в следующем году.

Об этом заявил новоназначенный министр обороны Британии Грант Шеппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Республиканцы разделились в своей поддержке президента Украины Владимира Зеленского, причем последние опросы показывают, что большинство республиканцев согласны с тем, что США должны делать меньше для помощи Украине в ее конфликте с Россией.

Опрос CNN, проведенный в августе, показал, что большинство американцев выступают против выделения дополнительных средств Украине, а среди республиканцев число противников достигает 71%.

Шеппсу задали вопрос о том, что будет делать Великобритания, если президент-республиканец будет избран и решит отказаться от поддержки Украины со стороны США. Он заявил, что поддержка Лондоном Киева "незыблема", и назвал этот вопрос "спекулятивным".

"Это произойдет нескоро, пока мы не увидим, что случится на выборах республиканцев, но мы будем продолжать стоять плечом к плечу с нашими друзьями на Украине", - заявил Шеппс.

"Мы знаем, что происходит, когда мы позволяем тирану вторгнуться к соседу, а затем продолжить движение на запад. И совершенно необходимо, чтобы Путин не смог без последствий вторгнуться к демократическому соседу". Именно поэтому Британия твердо стоит на своем, и мы будем продолжать это делать", - заявил министр.

Уоллес ушел в отставку

Ранее стало известно, что Бен Уоллес официально ушел в отставку с должности министра обороны Великобритании. Он занимал этот пост с 2019 года.

После этого премьер-министр Британии Риши Сунак назначил нового министра обороны. Пост занял Грант Шеппс.

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