Британия автоматически применит санкции против РФ в случае вторжения в Украину, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство разработало санкции против России на случай вторжения в Украину. По его словам, санкции будут введены автоматически при нападении РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Evening Standart.
"Мы собираем правильный пакет экономических санкций, он должен быть достаточно жестким, и мы должны убедиться, что люди понимают, что он должен быть автоматическим, чтобы не было никаких споров, что, если и когда произойдет российское вторжение, эти санкции вступят в силу автоматически", - заявил Джонсон.
Премьер Британии подчеркнул, что правительство изменило закон по введению санкций.
"Мы изменили закон таким образом, что Великобритания будет применять санкции как в отношении себя лично, так и в отношении любой страны, представляющей стратегический интерес для России", - добавил он.
Напомним, ранее состоялся визит Бориса Джонсона в Украину, в ходе которого он пригрозил России жесткими санкциями, если та решится на вторжение.