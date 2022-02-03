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Британия автоматически применит санкции против РФ в случае вторжения в Украину, - Джонсон

Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство разработало санкции против России на случай вторжения в Украину. По его словам, санкции будут введены автоматически при нападении РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Evening Standart.

"Мы собираем правильный пакет экономических санкций, он должен быть достаточно жестким, и мы должны убедиться, что люди понимают, что он должен быть автоматическим, чтобы не было никаких споров, что, если и когда произойдет российское вторжение, эти санкции вступят в силу автоматически", - заявил Джонсон.

Премьер Британии подчеркнул, что правительство изменило закон по введению санкций.

"Мы изменили закон таким образом, что Великобритания будет применять санкции как в отношении себя лично, так и в отношении любой страны, представляющей стратегический интерес для России", - добавил он.

Напомним, ранее состоялся визит Бориса Джонсона в Украину, в ходе которого он пригрозил России жесткими санкциями, если та решится на вторжение.

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Вторжение России в УкраинуСанкции против РоссииВеликобритания