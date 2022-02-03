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Британія автоматично застосує санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну, - Джонсон

Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Сполучене Королівство розробило санкції проти Росії на випадок вторгнення в Україну. За його словами, санкції будуть введені автоматично при нападі РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Evening Standart.

"Ми збираємо правильний пакет економічних санкцій, він повинен бути досить жорстким, і ми повинні переконатися, що люди розуміють, що він повинен бути автоматичним, щоб не було ніяких суперечок, що, якщо і коли відбудеться російське вторгнення, ці санкції набудуть чинності автоматично", - заявив Джонсон.

Прем'єр Британії підкреслив, що уряд змінив закон щодо введення санкцій.

"Ми змінили закон таким чином, що Великобританія буде застосовувати санкції як щодо себе особисто, так і щодо будь-якої країни, що представляє стратегічний інтерес для Росії", - додав він.

Нагадаємо, раніше відбувся візит Бориса Джонсона в Україну, в ході якого він пригрозив Росії жорсткими санкціями, якщо та зважиться на вторгнення.

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Вторгнення Росії до УкраїниСанкції проти РосіїВеликобританія