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Британия автоматически применит санкции против РФ в случае вторжения в Украину, - Джонсон

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Четверг 03 февраля 2022 16:23
Британия автоматически применит санкции против РФ в случае вторжения в Украину, - Джонсон Фото: премьер Британии Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство разработало санкции против России на случай вторжения в Украину. По его словам, санкции будут введены автоматически при нападении РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Evening Standart.

"Мы собираем правильный пакет экономических санкций, он должен быть достаточно жестким, и мы должны убедиться, что люди понимают, что он должен быть автоматическим, чтобы не было никаких споров, что, если и когда произойдет российское вторжение, эти санкции вступят в силу автоматически", - заявил Джонсон.

Премьер Британии подчеркнул, что правительство изменило закон по введению санкций.

"Мы изменили закон таким образом, что Великобритания будет применять санкции как в отношении себя лично, так и в отношении любой страны, представляющей стратегический интерес для России", - добавил он.

Напомним, ранее состоялся визит Бориса Джонсона в Украину, в ходе которого он пригрозил России жесткими санкциями, если та решится на вторжение.

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Вторжение России в Украину Санкции против России Великобритания
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