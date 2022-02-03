Британія автоматично застосує санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Сполучене Королівство розробило санкції проти Росії на випадок вторгнення в Україну. За його словами, санкції будуть введені автоматично при нападі РФ.

"Ми збираємо правильний пакет економічних санкцій, він повинен бути досить жорстким, і ми повинні переконатися, що люди розуміють, що він повинен бути автоматичним, щоб не було ніяких суперечок, що, якщо і коли відбудеться російське вторгнення, ці санкції набудуть чинності автоматично", - заявив Джонсон.

Прем'єр Британії підкреслив, що уряд змінив закон щодо введення санкцій.

"Ми змінили закон таким чином, що Великобританія буде застосовувати санкції як щодо себе особисто, так і щодо будь-якої країни, що представляє стратегічний інтерес для Росії", - додав він.