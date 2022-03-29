UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия арестовала первую суперяхту в рамках санкций против России

Фото: Британия арестовала первую российскую яхту (bbc.com)
Автор: Наталья Юрченко

Великобритания арестовала первую суперяхту в рамках санкций против Российской Федерации. Вероятно, судно принадлежит одному из российских олигархов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что 58,5-метровая яхта Phi стоимость 38 млн фунтов стерлингов впервые была идентифицирована как потенциально принадлежащая России 13 марта. Ее происхождение было скрыто. Компания, на которую зарегистрировано судно, базируется на островах Сент-Китс и Невис, но яхта несла мальтийский флаг.

Судно зашло в порт Лондона на церемонию награждения суперяхт и должно было отправиться в 12:00 29 марта.

Ярко-синяя яхта имеет винный погреб, а также бассейн с пресной водой и пентхаус на верхней палубе.

Напомним, ранее Испания арестовала яхту, которая, вероятно, принадлежит гендиректору "Роснефти" Игорю Сечину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против РоссииРоссийская Федерацияяхта