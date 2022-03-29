RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британія заарештувала першу суперяхту в рамках санкцій проти Росії

Фото: Британія заарештувала першу російську яхту (bbc.com)
Автор: Наталія Юрченко

Великобританія заарештувала першу суперяхту в рамках санкцій проти Російської Федерації. Ймовірно, судно належить одному з російських олігархів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Відзначається, що 58,5-метрова яхта Phi вартість 38 млн фунтів стерлінгів вперше була ідентифікована як потенційно російська 13 березня. Її походження було приховано. Компанія, на яку зареєстровано судно, базується на островах Сент-Кітс і Невіс, але яхта несла мальтійський прапор.

Судно зайшло в порт Лондона на церемонію нагородження супер'яхт і повинно було відправитися о 12:00 29 березня.

Яскраво-синя яхта має винний льох, а також басейн з прісною водою і пентхаус на верхній палубі.

Нагадаємо, раніше Іспанія заарештувала яхту, яка, ймовірно, належить гендиректору "Роснефти" Ігорю Сєчіну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти РосіїРосійська Федераціяяхта