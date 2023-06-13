UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британія анонсувала нову військову допомогу для України

Фото: Британія анонсувала нову військову допомогу для України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Уряд Великої Британії анонсував передачу Україні нової військової допомоги в галузі протиповітряної оборони.

Про це оголосили під час зустрічі міністрів оборони Об'єднаних експедиційних сил, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У Британії уточнили, що озброєння вартістю 92 мільйони фунтів (понад 115 млн доларів США) закуплять найближчими місяцями через міжнародний фонд для України.

Представники Британії зазначають, що зброя, яку отримає Україна, підвищить здатність "захистити критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення та особовий склад на передовій".

"У рамках пакету буде поставлено радари для захисту від невибіркових російських ударів, а також зброю та значну кількість боєприпасів", - додали в заяві.

Варто зауважити, що до Об'єднаних експедиційних сил входять: Британія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія, Нідерланди, Литва, Латвія, Естонія. Такий союз створили для дій у рамках миротворчих місій ООН, гуманітарних акцій та стримування потенційних противників, включаючи РФ - після окупації Криму.

Допомога Україні від Британії

Нагадаємо, Британія є одним з основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Країна першою анонсувала передачу нашим військовим сучасних західних танків та далекобійних ракет.

При цьому Британія стала лідером і щодо підготовки українських пілотів на західних винищувачах. Лондон першим перетнув цю "червону лінію", оскільки інші союзники нашої країни не хотіли говорити про тренування пілотів і подальшу передачу літаків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяДопомога УкраїніПВОВійськова допомога