Британія активно готується до війни з Аргентиною, - The Times

Британія готується до війни

Журналісти звернули увагу на те, що британські військові вперше за багато років провели навчання, під час яких відпрацьовували сценарій десантної операції з повернення контролю над архіпелагом.

Це сталося після гучних заяв президента Аргентини Хав'єра Мілея про намір повернути Фолклендські острови під контроль своєї країни.

Важливо розуміти, що навчання відтворювали епізоди війни 1982 року. Військові тренувалися проводити морський десант, здійснювати нічний марш на відстань близько 32 кілометрів і виконувати бойові завдання на коротких дистанціях у гірській місцевості.

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Фолклендські острови - віддалений архіпелаг у Південній Атлантиці, який має стратегічне значення завдяки своєму розташуванню та морським ресурсам.

Територіальна суперечка між Аргентиною та Великою Британією через ці острови триває ще з XIX століття.

2 квітня 1982 року аргентинські війська висадилися на островах і встановили контроль над столицею Стенлі. Британський гарнізон здався.

Однак уже 14 червня того ж року аргентинські сили капітулювали, а Велика Британія відновила контроль над архіпелагом.