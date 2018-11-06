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В Британії шкодують про поновлення санкцій США проти Ірану

Новини » Політика    06.11.2018 - 04:59
Фото: Британія (pixabay.com /skeeze)
Фото: Британія (pixabay.com /skeeze)

В Британії вважають, що Іранська ядерна угода робить світ безпечнішим

Уряд Британії шкодує, що Сполучені Штати Америки (США) поновили санкції проти Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми шкодуємо про поновлення американських санкцій (проти Ірану, - ред.). Ми вважаємо, що Іранська ядерна угода робить світ безпечнішим. Наша позиція також залишається незмінною, допоки Іран продовжує виконувати свої зобов'язання щодо угоди, дотримуючись чітких обмежень щодо ядерної діяльності", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Лондон продовжуватиме розширювати торгівельні відносини з Тегераном та заохочуватиме бізнес скористатися комерційними можливостями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 листопада адміністрація президента США Дональда Трампа відновила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року.

Санкції торкнуться експорту нафти, судноплавства, банкової й усі інші галузі, що стосуються економіки.

Так, спецпредставник США по Ірану Брайан Хук повідомив, що Вашингтон за допомогою енергетичних санкцій має намір скоротити до нуля нафтові доходи Ірану. Він підкреслив, що влада працюює над тим, щоб мінімізувати дестабілізацію на глобальному ринку.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиВеликобританияІранСанкції
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