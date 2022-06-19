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В Британии заявили о необходимости создать армию, способную "снова воевать в Европе"

Фото: Британия хочет усилить армию, чтобы быть готовой к войне в Европе (facebook.com/britisharmy)
Автор: Наталья Юрченко

Великобритания хочет усилить собственную армию, чтобы в случае войны быть готовой сражаться вместе с союзниками в Европе.

Об этом заявил новый командующий армией генерал Патрик Сандерс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

В своем первом обращении к военнослужащим он рассказал об угрозах, которые возникли в Европе на фоне вторжения России в Украину. Генерал упомянул возможность начала Третьей мировой и заявил, что британская армия должна быть готова "воевать в Европе".

"Сейчас крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить РФ в бою", - сказал он.

Сандерс добавил, что главной его целью является усиление войск и подготовка к боям на суше.

"Вторжение РФ в Украину подчеркивает нашу основную цель - защитить Великобританию, будучи готовыми сражаться и побеждать в войнах на суше", - заявил глава армии.

Стоит отметить, что Сандерс будет руководить самой маленькой армией за последние 300 лет, поскольку Великобритания сократила количество военных на 73 тысячи человек.

Напомним, что премьер Британии Борис Джонсон после визита в Киев призвал готовиться к затяжной войне. В связи с этим он предложил план поддержки Украины из четырех пунктов.

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Великобритания