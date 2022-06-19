У Британії заявили про необхідність створити армію, здатну "знову воювати в Європі"

Великобританія хоче посилити власну армію, щоб у разі війни бути готовою битися разом з союзниками в Європі.
Про це заявив новий командувач армією генерал Патрік Сандерс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.
У своєму першому зверненні до військовослужбовців він розповів про загрози, які виникли в Європі на тлі вторгнення Росії в Україну. Генерал згадав можливість початку Третьої світової і заявив, що британська армія повинна бути готова "воювати в Європі".
"Зараз вкрай необхідно створити армію, здатну битися разом з нашими союзниками і перемогти РФ в бою", - сказав він.
Сандерс додав, що головною його метою є посилення військ і підготовка до боїв на суші.
"Вторгнення РФ в Україну підкреслює нашу основну мету - захистити Великобританію, будучи готовими битися і перемагати у війнах на суші", - заявив глава армії.
Варто відзначити, що Сандерс керуватиме найменшою армією за останні 300 років, оскільки Великобританія скоротила кількість військових на 73 тисячі осіб.
Нагадаємо, що прем'єр Британії Борис Джонсон після візиту до Києва закликав готуватися до затяжної війни. У зв'язку з цим він запропонував план підтримки України з чотирьох пунктів.
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