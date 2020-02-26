В Британии закрылись две школы, ученики которых ездили в Италию

В городе Норвич в британском графстве Чешир временно закрылась школа, учащиеся которой посетили Италию, где зафиксирован самая большая в Европе вспышка коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cheshire Live.

По словам директора Кренслі-скул, школа не будет работать до конца недели, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

Кроме того, дирекция учебного заведения Брин Лиз Акедеми в Нантвиче приняла решение временно прекратить занятия в шестом классе, учащиеся которого вместе с учителями побывали в Италии.

Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендовала школам в Чешире позаботиться, чтобы все ученики и персонал, которые посещали Италию, оставались дома.

Напомним, количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса в Китае, выросло до 2715 человек. Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксировано 78 064 подтвержденные случаи заражения, из больниц было выписано всего 29 745 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии, где количество погибших увеличилось до 11 человек.

Во Франции и Германии 25 февраля завиксированы два новых случая заражения коронавирусом COVID-2019.

Как сообщало РБК-Украина, первые лекарства, которые могут быть эффективными в борьбе с новым коронавирусом, были запущены в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян 16 февраля. Препарат "Фавейлавей", разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение.