У Британії закрилися дві школи, учні яких їздили до Італії

У місті Норвіч у британському графстві Чешир тимчасово закрилася школа, учні якої відвідали Італію, де зафіксовано найбільший у Європі спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cheshire Live.

За словами директора Кренслі-скул, школа не працюватиме до кінця тижня, аби мінімізувати ризик зараження коронавірусом.

Крім того дирекція навчального закладу Брін Ліз Акедемі у Нантвічі ухвалила рішення тимчасово припинити заняття у шостому класі, учні якого разом з учителями також побували в Італії.

Національна служба охорони здоров’я Британії рекомендувала школам у Чеширі подбати, щоб усі учні та персонал, які відвідували Італію, залишалися вдома.

Нагадаємо, кількість загиблих від пневмонії, викликаної новим видом коронавірусу в Китаї, зросла до 2715 осіб. Згідно з останніми даними з 31 провінції, зафіксовано 78 064 підтверджені випадки зараження, з лікарень було виписано всього 29 745 людей.

Найбільшу кількість випадків коронавірусу у Європі зафіксовано в Італії, де кількість загиблих збільшилася до 11 осіб.

У Франції та Німеччині 25 лютого зафіксовано два нових випадки зараження коронавірусом COVID-2019.

Як повідомляло РБК-Україна, перші ліки, які можуть бути ефективними в боротьбі з новим коронавірусом, були запущені у виробництво в східній китайській провінції Чжецзян 16 лютого. Препарат "Фавейлавей", розроблений фармацевтичною компанією Zhejiang Hisun Pharmaceutical, офіційно отримав схвалення.