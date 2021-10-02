У Британії задіють 100 військових водіїв через паливну кризу

Британська влада через паливну кризу задіє 100 військовослужбовців-водіїв бензовозів. Вони почнуть надавати допомогу з поставками бензину в понеділок, 4 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Телеканал зазначає, що всього буде мобілізовано 200 військових.

Раніше Міністерство бізнесу, енергетики та промисловості Великобританії привело в стан підвищеної готовності військовослужбовців через брак палива на АЗС країни.

Паливна криза викликана нестачею водіїв бензовозів через мігрантів, що залишили країну, і закриті автошколи.

Панічна скупка бензину почалася у Великобританії після того, як деякі заправки закрилися або обмежили продаж через брак водіїв бензовозів після Brexit