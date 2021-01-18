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В Британии снова введут карантин для въезжающих в страну

Великобритания, Понедельник 18 января 2021 12:25
В Британии снова введут карантин для въезжающих в страну
Фото: аэропорт (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Власти Великобритании снова вводят обязательный карантин для прибывающих в страну. На такие меры власти пошли в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает издание "Independent".

Указано, что люди, прибывающие в страну из-за рубежа, должны самоизолироваться в течение 10 дней, а также предоставить справку, подтверждающую отрицательные результаты теста на коронавирус.

При этом карантина по прибытии в страну должны придерживаться и британские подданные, возвращающиеся из-за рубежа.

Отныне будут проводиться выборочные проверки, чтобы гарантировать соблюдение правил.

Напомним, правительство Британии рассчитывает, что к марту будет возможность ослабить жесткий карантин в стране. Это должна будет позволить ситуация с вакцинацией от коронавируса.

Как писало РБК-Украина, Соединенное Королевство закрывает туристические коридоры со всеми странами. Правительство пошло на такой шаг, чтобы остановить завоз новых штаммов COVID в Британию.

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