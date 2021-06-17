В Британии впервые с февраля выявлен самый большой прирост заболевших COVID-19 за сутки

Число новых ежедневных случаев COVID-19 в Великобритании впервые с февраля 2021 года превысило отметку в 10 тысяч. Ухудшение ситуации с распространением коронавируса специалисты связывают с Delta-штаммом , который впервые зафиксирован в Индии.

Об этом сообщает агентство Reuters .

Всего же за последние семь дней число случаев заражения коронавирусом в стране выросло на 33,7%. Количество летальных исходов в течение 28 дней после положительного теста на COVID-19 увеличилось с 9 до 19, что стало самым высоким ежедневным показателем с 11 мая. Всего от коронавируса в Британии скончались 127 945 человек.

По данным издания, за последние сутки в Великобритании выявили 11 007 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый большой показатель с 19 февраля.

На этом фоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что карантинные ограничения в стране будут сняты на месяц позже запланированного. Меры начнут ослаблять с 19 июля.

Отметим, 10 июня в Британии выявили 8125 новых случаев заболевания COVID-19. Это стало одним самых высоких показателей с февраля 2021 года.