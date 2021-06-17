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У Британії вперше з лютого виявлено найбільший приріст хворих на COVID-19 за добу

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Лондон, Четвер 17 червня 2021 19:54
У Британії вперше з лютого виявлено найбільший приріст хворих на COVID-19 за добу Фото: у Британії вперше з лютого виявили понад 10 тисяч хворих коронавірусом за добу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Число нових щоденних випадків COVID-19 у Великобританії вперше з лютого 2021 року перевищило позначку в 10 тисяч. Погіршення ситуації з поширенням коронавірусу фахівці пов'язують з Delta-штамом, який вперше зафіксований в Індії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними видання, за останню добу у Великобританії виявили 11 007 нових випадків зараження коронавірусом. Це найбільший показник з 19 лютого.

Всього ж за останні сім днів кількість випадків зараження коронавірусом в країні зросла на 33,7%. Кількість летальних випадків протягом 28 днів після позитивного тесту на COVID-19 збільшилася з 9 до 19, що стало найвищим щоденним показником з 11 травня. Всього від коронавірусу в Британії померли 127 945 осіб.

Причиною погіршення епідемічної ситуації стало стрімке збільшення нових випадків зараження індійським варіантом коронавірусу - Delta-штам за класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я.

На цьому тлі прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що карантинні обмеження в країні будуть зняті на місяць пізніше запланованого. Заходи почнуть послаблювати з 19 липня.

Зазначимо, 10 червня у Британії виявили 8125 нових випадків захворювання COVID-19. Це стало одним найвищих показників з лютого 2021 року.

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