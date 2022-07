В Британии внезапно прервались теледебаты кандидатов в премьеры: что произошло

Выборные дебаты проходили между главой МИД Лиз Трасс и экс-главой Минфина Риши Сунаком. Во время выступления Трасс был слышен грохот, эфир резко прервался.

"Кейт МакКанн (ведущая - ред.) потеряла сознание в прямом эфире сегодня вечером, и несмотря на то, что она в порядке, по совету медиков мы не возобновим дебаты. Мы приносим извинения нашим зрителям и слушателям", - говорится в сообщении телеканала.

