В Британии внезапно прервались теледебаты кандидатов в премьеры: что произошло
В Британии теледебаты между кандидатами на пост премьера прервались из-за того, что ведущая программы Кейт МакКанн потеряла сознание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Talk TV в Twitter.
Выборные дебаты проходили между главой МИД Лиз Трасс и экс-главой Минфина Риши Сунаком. Во время выступления Трасс был слышен грохот, эфир резко прервался.
"Кейт МакКанн (ведущая - ред.) потеряла сознание в прямом эфире сегодня вечером, и несмотря на то, что она в порядке, по совету медиков мы не возобновим дебаты. Мы приносим извинения нашим зрителям и слушателям", - говорится в сообщении телеканала.
What on earth happened then? Hope everyone is ok! #TalkTV #TheSun pic.twitter.com/M9RvqVyCr3— Harry Rutter (@harryjohnrutter) July 26, 2022
Напомним, ранее стало известно, что в Великобритании завершился очередной этап выборов на пост будущего лидера Консервативной партии и премьер-министра.
В финал вошли бывший министр финансов Риши Сунак и действующий министр иностранных дел Лиз Трасс.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.