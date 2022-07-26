У Британії раптово перервалися теледебати кандидатів у прем'єри: що сталося

У Британії теледебати між кандидатами на пост прем'єра перервалися через те, що ведуча програми Кейт МакКанн втратила свідомість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Talk TV в Twitter.

Виборні дебати проходили між главою МЗС Ліз Трасс і екс-главою Мінфіну Ріші Сунаком. Під час виступу Трасс був чутний гуркіт, ефір різко перервався. "Кейт МакКанн (ведуча - ред.) втратила свідомість в прямому ефірі сьогодні ввечері, і незважаючи на те, що в неї все гаразд, за порадою медиків ми не відновимо дебати. Ми приносимо вибачення нашим глядачам і слухачам", - йдеться в повідомленні телеканалу. What on earth happened then? Hope everyone is ok! #TalkTV #TheSun pic.twitter.com/M9RvqVyCr3 — Harry Rutter (@harryjohnrutter) July 26, 2022