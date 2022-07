У Британії раптово перервалися теледебати кандидатів у прем'єри: що сталося

Виборні дебати проходили між главою МЗС Ліз Трасс і екс-главою Мінфіну Ріші Сунаком. Під час виступу Трасс був чутний гуркіт, ефір різко перервався.

"Кейт МакКанн (ведуча - ред.) втратила свідомість в прямому ефірі сьогодні ввечері, і незважаючи на те, що в неї все гаразд, за порадою медиків ми не відновимо дебати. Ми приносимо вибачення нашим глядачам і слухачам", - йдеться в повідомленні телеканалу.

