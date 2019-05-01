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У Британії звільнили міністра оборони з-за витоку інформації

Новини » Політика    01.05.2019 - 20:58
У Британії звільнили міністра оборони з-за витоку інформації
Фото: Гэвий Вільямсон (twitter.com/IainDale)

Представник Терези Мей заявив, що вона "втратила впевненість у його можливостях

В Британії був звільнений міністр оборони Гевін Вільямсон після розслідування витоку інформації з Ради національної безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Представник Терези Мей заявив, що вона "втратила впевненість" у його здатності виконувати обов'язки міністра оборони та члена її кабінету.

"Рішення прем'єр-міністра основане на його поведінці, пов'язаній з розслідуванням обставин несанкціонованого розголошення інформації із засідання Ради національної безпеки", - розповів представник.

Повідомляється, що ця заява прозвучала після того, як секретар кабінету міністрів Британії Марке Седвілл запідозрив величезний витік інформації, після того, як минулого тижня стало відомо про рішення дати Huawei створення британської мережі 5G.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦРУ заявив, що Huawei спонсорується китайськими спецслужбами. За інформацією ЦРУ, китайському гігантові Huawei надає фінансування розвідка і армія КНР, а також Комісія з нацбезпеки Китаю.

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