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У Британії встановили власника трейлера з 39 тілами

Новини » В світі    25.10.2019 - 03:04
У Британії встановили власника трейлера з 39 тілами
Скріншот CNN

Контейнер, в якому загинули мігранти, був взятий в оренду в ірландської транспортної компанії GTR

Трейлер, в якому були знайдені тіла 39 громадян Китаю, 15 жовтня був орендований в офісі компанії Global Trailer Rentals, розташованої в Північній Ірландії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ірландський телеканал RTE.

Вантажівку орендували за 240 фунтів стерлінгів на тиждень, поки не буде повернута орендодавцю. Відзначається, що представники компанії вже вийшли на зв'язок зі слідством.

Поліція Ессекса отримала від них всю інформацію про людину і компанію, які орендували трейлер.

Наголошується, що автомобілі, що належать Global Trailer Rentals, оснащені GPS-трекерами. Компанія заявила, що надасть дані з своєї системи відстеження поліції.

Нагадаємо, в Англії знайшли вантажівку з 39 тілами, включаючи тіло підлітка. Водій вантажівки був заарештований за підозрою у вбивстві. Інспектор поліції графства Ессекс Ендрю Марінер розповів, що співробітниками правоохоронних органів відразу ж був затриманий водій вантажівки. Ним виявився 25-річний чоловік з Північної Ірландії.

Як повідомляє РБК-Україна, посольство Болгарії в Лондоні, повідомило, що буде співпрацювати з британською владою у справі про 39 тіл, які були знайдені у вантажівці в Ессексі, на схід від Лондона. У болгарському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що вантажівка мала болгарську реєстрацію.

Усі загиблі були громадянами Китаю.

Поліція Великобританії заявляє, що вантажівка з 39 тілами, виявленими в англійському графстві Ессекс, в'їхав у Великобританію з Зебрюгге (Бельгія) через англійський порт Пурфлит.

Екс-прем'єр Британії упевнений, що країна знову приєднається до ЄС після Brexit Британія і Болгарія будуть співпрацювати у розслідуванні по 39 тіл у вантажівці
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