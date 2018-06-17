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В Британии усилят борьбу с грабителями на мотоциклах

НовостиОбщество    17.06.2018 - 20:19
Фото: полиция Британии (twitter.com/Metropolitan Police)
Фото: полиция Британии (twitter.com/Metropolitan Police)

Воры на мотоциклах недавно украли телефон у руководителя МВД страны

Министерство внутренних дел (МВД) Великобритании усилит борьбу с грабителями на мотоциклах. Об этом сказал глава министерства Саджид Джавид, передает "Радио Свобода".

Министр заявил, что проблема грабителей на мотоциклах растет. Ряд месяцев назад воры на мотоцикле украли его телефон и у самого Джавида. И теперь он будет добиваться изменений в полицейских правилах, чтобы эту проблему решить.

Он уточнил, что инцидент с кражей телефона произошел возле станции Euston в Лондоне, когда он собирался позвонить по телефону и вызвать такси. Это случилось с главой МВД еще до того, как он занял эту должность.

Джавид заявил, что он хочет изменить правила, по которым полиции запрещается преследовать нападавших на мопедах, если на них нет шлемов.

Известно, что ограбление британцев на мотоциклах, во время которых нападающие внезапно выхватывают у пешеходов телефоны и сумки, является одним из самых распространенных преступлений в Лондоне.

Также в этом году возросло количество нападений с ножом в Лондоне и превысило число аналогичных преступлений, совершенных в Нью-Йорке.

Напомним, недавно полиция Британии задержала двух мужчин по подозрению в организации теракта.

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Теги публикации: Великобритания, грабеж  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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