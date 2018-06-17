У Британії посилять боротьбу із грабіжниками на мотоциклах

Злодії на мотоциклах нещодавно вкрали телефон у керівника МВС країни

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Великої Британії посилить боротьбу із грабіжниками на мотоциклах. Про це сказав глава міністерства Саджид Джавід, передає "Радіо Свобода".

Міністр заявив, що проблема грабіжників на мотоциклах зростає. Ккілька місяців тому злодії на мотоциклі вкрали його телефон і в самого Джавіда. І тепер він буде домагатися змін у поліцейських правилах, щоб цю проблему вирішити.

Він уточнив, що інцидент з крадіжкою телефону стався біля станції Euston в Лондоні, коли він збирався подзвонити по телефону та викликати таксі. Це сталося із главою МВС ще до того, як він обійняв цю посаду.

Джавід заявив, що, він хоче змінити правила, за якими поліції забороняється переслідувати нападників на мопедах, якщо на них немає шоломів.

Відомо, що пограбування британців на мотоциклах, під час яких нападники раптово вихоплюють у пішоходів телефони і сумки, є одним з найпоширеніших злочинів у Лондоні.

Також у цьому році зросла кількість нападів з ножем у Лондоні і перевищила число аналогічних злочинів, скоєних в Нью-Йорку.

Нагадаємо, нещодавно поліція Британії затримала двох чоловіків за підозрою в організації теракту.