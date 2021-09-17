В Британии суд засекретил на 90 лет завещание принца Филиппа

Председатель подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона Эндрю Мафарлейн отложил на 90 лет публикацию завещания принца Филиппа. Это сделано для того, чтобы защитить "достоинство и репутацию" его вдовы, королевы Великобритании Елизаветы II.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Отмечается, что по итогам заседания Мафарлейн принял решение не нарушать многолетнюю традицию и разрешил не вскрывать завещание члена королевской семьи.

"Необходимо увеличить степень защиты действительно личных аспектов жизни людей из этой небольшой группы, чтобы сохранить достоинство монарха и близких членов ее семьи", - заявил судья.

По его словам, он не видел завещания принца Филиппа и ничего не слышал о его содержании.

Завещание будет храниться в сейфе председателя подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона вместе с еще 30 закрытыми конвертами с последней волей умерших в разные годы членов королевской семьи.

По данным издания, традицию нарушили лишь однажды. Завещание принцессы Дианы было опубликовано после ее смерти в 1997 году. Согласно ему, имущество она оставила в доверительном управлении, чтобы оно досталось ее сыновьям по достижении 25 лет.