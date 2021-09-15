В Британии сменили главу МИД и ряд министров: кто получил должности

Также Рааб был назначен заместителем премьер-министра и лорд-канцлером.

Борис Джонсон уволил Гэвина Уильямсона с должности министра образования, в то же время Роберт Бакленд и Роберт Дженрик покинули свои посты министра юстиции и министра жилищного строительства, общин и местного самоуправления.

Лиз Трасс, которая занимала должность секретаря по международной торговле, теперь возглавит МИД Великобритании.

Министром жилищного строительства Британии стал Майкл Гоув.

При этом Прити Патель осталась министром внутренних дел.

Министром по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту стала Надин Доррис.

Министров образования был назначен Надхим Захави.