UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Британии сменили главу МИД и ряд министров: кто получил должности

Автор: Валерия Полищук

В среду, 15 сентября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял решение провести кадровые перестановки в правительстве. В частности, глава МИД Британии Доминик Рааб теперь будет возглавлять Министерство юстиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премьера Британии в Twitter.

Также Рааб был назначен заместителем премьер-министра и лорд-канцлером.

Борис Джонсон уволил Гэвина Уильямсона с должности министра образования, в то же время Роберт Бакленд и Роберт Дженрик покинули свои посты министра юстиции и министра жилищного строительства, общин и местного самоуправления.

Лиз Трасс, которая занимала должность секретаря по международной торговле, теперь возглавит МИД Великобритании.

Министром жилищного строительства Британии стал Майкл Гоув.

При этом Прити Патель осталась министром внутренних дел.

Министром по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту стала Надин Доррис.

Министров образования был назначен Надхим Захави.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияБорис Джонсон