У Британії змінили главу МЗС і ряд міністрів: хто отримав посади

У середу, 15 вересня, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон прийняв рішення провести кадрові перестановки в уряді. Зокрема, глава МЗС Британії Домінік Рааб тепер очолюватиме Міністерство юстиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прем'єра Британії у Twitter.
Також Рааб був призначений заступником прем'єр-міністра і лорд-канцлером.
Борис Джонсон звільнив Гевіна Вільямсона з посади міністра освіти, водночас Роберт Бакленд і Роберт Дженрік покинули свої посади міністра юстиції і міністра житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування.
Ліз трас, яка обіймала посаду секретаря з міжнародної торгівлі, тепер очолить МЗС Великобританії.
Міністром житлового будівництва Британії став Майкл Гоув.
При цьому Пріті Патель залишилася міністром внутрішніх справ.