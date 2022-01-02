ru ua
Пн, 03 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Британии школьников обязали после каникул носить маски из-за "Омикрона"

Новина українською →
Британия, Воскресенье 02 января 2022 23:59
В Британии школьников обязали после каникул носить маски из-за "Омикрона" Фото: в Британии школьники будут носить маски из-за всплеска Омикрона (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Детей в средних школах Британии обязали носить маски после рождественских каникул на следующей неделе. Решение направлено, чтобы справиться с резким всплеском штамма "Омикрон", сказал министр образования Надхим Захави.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Департамент образования объявил, что маски следует носить в помещениях учебных заведений.

Некоторые отдельные школы и местные органы власти в Англии уже потребовали носить маски в классах, а похожие правила уже вводились с марта по май прошлого года.

"Мы хотим увеличить количество детей в школе и колледже", - сказал министр.

До этого времени Англия была единственной из стран Соединенного королевства, где не было требования носить защитные маски в классах.

Напомним, в Британии после Рождества зафиксировали рекорд новых COVID-случаев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Омикрон
NEWS
После переговоров с Путиным. Зеленский и Байден созвонились: первые подробности
После переговоров с Путиным. Зеленский и Байден созвонились: первые подробности
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году