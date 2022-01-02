У Британії школярів зобов'язали після канікул носити маски через "Омікрон"

Дітей у середніх школах Британії зобов'язали носити маски після Різдвяних канікул наступного тижня. Рішення спрямоване, щоб впоратися з різким сплеском штаму "Омікрон", сказав міністр освіти Надхім Захаві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Департамент освіти оголосив, що маски слід носити в приміщеннях навчальних закладів.

Деякі окремі школи та місцеві органи влади в Англії вже вимагали носити маски в класах, А схожі правила вже вводилися з березня по травень минулого року.

"Ми хочемо збільшити кількість дітей у школі та коледжі", - сказав міністр.

До цього часу Англія була єдиною з країн Сполученого Королівства, де не було вимоги носити захисні маски в класах.