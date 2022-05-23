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В Британии рекомендовали трехнедельный карантин для контактов больных обезьяньей оспой

Фото: В Британии рекомендовали трехнедельный карантин для контактов больных обезьяньей оспой (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) выпустило рекомендации относительно заражения обезьяньей оспой. В частности, в случае заболевания родственников оспой обезьян необходимо находиться на трехнедельном карантине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Таких людей просят сообщать о своих контактах, последних поездках и избегать контактов, особенно с людьми со слабой иммунной системой, беременными и маленькими детьми.

На сегодняшний день в Британии сообщили о 20 случаях обезьяньей оспы.

Оспа обезьян - это редкая вирусная инфекция, наиболее распространенная в отдаленных районах Центральной и Западной Африки.

Симптомы инфекции у людей включают лихорадку, головную боль, боль в мышцах и сыпь, которая часто начинается на лице, а затем распространяется на другие части тела. Большинство людей оправляются от болезни в течение нескольких недель; летальный исход наблюдается редко.

Заболевание, распространенное в основном в Центральной и Западной Африке, передается при тесном контакте с инфицированными грызунами. Передача инфекции от человека к человеку редка и возможна только при тесном контакте, но может произойти при контакте с жидкостями тела или струпьями инфицированных людей, возможно также при половых контактах.

Напомним, ранее в ВОЗ допустили возможность роста заболеваемости оспой обезьян этим летом.

Отметим, на сегодня известно о случаях заболевания обезьяньей оспой в Австралии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Израиле, Португалии, Испании, Швеции и Великобритании.

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