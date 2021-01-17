В Британии рассчитывают смягчить карантин с марта

Правительство Великобритании рассчитывает, что к марту будет возможность ослабить жесткий карантин в стране. Это должна будет позволить ситуация с вакцинацией от коронавируса.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб, сообщает Reuters.

Он отметил, что выход из локдауна вряд ли будет одновременным для всей страны.

"К началу весны, к марту, надеюсь, мы сможем принять эти решения. Снятие ограничений не произойдет сразу. По мере того, как мы поэтапно откажемся от национального локдауна, думаю, что в конечном итоге мы перейдем к региональному многоуровневому подходу", - сказал Рааб.

Британия лидирует по темпам вакцинации среди стран Европы. В стране первую дозу получили уже почти 3,6 миллиона человек, полный курс из двух доз получили 447 тысяч граждан. В планах правительства вакцинировать нескольк групп риска из 14 миллионов человек до середины февраля.

Ранее сообщалось, что власти Сингапура приняли решение ужесточить правила въезда в страну из-за COVID-19. Это связано с появлением новых штаммов коронавируса.

Также известно, что Соединенное Королевство закрывает туристические коридоры со всеми странами. Правительство пошло на такой шаг, чтобы остановить завоз новых штаммов COVID в Британию.