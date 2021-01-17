У Британії розраховують пом'якшити карантин з березня

Уряд Великобританії розраховує, що до березня буде можливість послабити жорсткий карантин в країні. Це має дозволити ситуація з вакцинацією від коронавірусу.

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб, повідомляє Reuters.

Він зазначив, що вихід з локдауна навряд чи буде одночасним для всієї країни.

"До початку весни, до березня, сподіваюся, ми зможемо прийняти ці рішення. Зняття обмежень не відбудеться відразу. По мірі того, як ми поетапно відмовимося від національного локдауну, думаю, що в кінцевому підсумку ми перейдемо до регіонального багаторівневого підходу", - сказав Рааб.

Британія лідирує за темпами вакцинації серед країн Європи. У країні першу дозу отримали вже майже 3,6 мільйона чоловік, повний курс з двох доз отримали 447 тисяч громадян. У планах уряду вакцинувати кілька груп ризику з 14 мільйонів осіб до середини лютого.

Раніше повідомлялося, що влада Сінгапуру прийняли рішення посилити правила в'їзду в країну через COVID-19. Це пов'язано з появою нових штамів коронавірусу.

Також відомо, що Сполучене Королівство закриває туристичні коридори з усіма країнами. Уряд пішов на такий крок, щоб зупинити завезення нових штамів COVID в Британію.