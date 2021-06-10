Инициированный в Раде запрет рекламы электронных сигарет принесет больше вреда, чем пользы, - эксперт

Инициированные парламентом изменения в нормы закона "О рекламе" (№4212), которые направлены в том числе на электронные сигареты, принесут больше вреда, чем пользы. Меры, которые принимаются для борьбы с курением в странах ЕС, и близко не похожи на то, что предлагают в украинском парламенте.

Об этом заявил Клайв Бейтс, эксперт в области табачного законодательства, руководитель ASH UK (1997 - 2003) - ведущей организации по борьбе с курением, директор Counterfactual Consulting, во время круглого стола в УНИАН.

"Опасность в том, что вы (парламент - ред.) внедряете законодательство, которое блокирует или замедляет лучший путь для курильщиков. Я не устаю повторять, что вред, связанный с курением, заключается в токсичных частицах газов, то есть в дыме, продуктах горения. А в новейших изделиях не происходит горения, поэтому и не производятся продукты горения. И именно поэтому токсическая нагрузка значительно ниже", - подчеркнул эксперт.

Очень вероятно, что результатом этих законопроектов станет больше вреда, чем пользы, поскольку они блокируют путь для перехода из продуктов с высоким риском - сигарет - к продуктам с низким риском, отметил Бейтс.

"Эти законопроекты непродуманные, они вовсе не отражают уже доказанную разницу в уровне рисков между сигаретами и бездымными продуктами (вейпы, системы нагрева табака, снюс). Их ключевые бенефициары, по моему мнению, это производители сигарет - ведь законопроекты фактически уничтожат их главных конкурентов, альтернативные продукты с пониженным риском. Это означает, что у этих законопроектов могут быть нежелательные последствия, а именно - возвращение бывших курильщиков обратно к более вредным сигаретам", - добавил он.

По словам Бейтса, меры по противодействию курению, принятые в ЕС, и близко не похожи на меры, предложенные в этих законопроектах

Напомним, ранее в парламенте зарегистрировали законопроект №4212, который призван расширить действие норм закона "О рекламе", в том числе и на электронные сигареты. В апреле этот проект закона принят в первом чтении.

О том, как этим законопроектом народные депутаты дошли до идей о запрете благотворительности, фильмов и постов в соцсетях читайте подробнее в статье РБК-Украина "Черный список. Как депутаты хотят запретить фильмы и посты в соцсетях в рамках борьбы с рекламой курения".