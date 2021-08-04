У Британії розкритикували ВООЗ через обмеження для електронних сигарет

Британські експерти звинуватили Всесвітню організацію охорони здоров'я в тому, що вона ставить під загрозу життя мільйонів людей по всьому світу, закликаючи уряди вжити більш жорстких заходів проти електронних сигарет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Як відомо, в новому звіті про зусилля по боротьбі з курінням у всьому світі ВООЗ попереджає, що вейпінг ризикує звести нанівець багаторічний прогрес в "денормалізації" куріння, а електронні сигарети можуть "перенормувати" цю практику.

У свою чергу, генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейес зазначив, що електронні системи постачання нікотину шкідливі і повинні краще регулюватися.

Колишній мер Нью-Йорка і глобальний посол ВООЗ з неінфекційних захворювань і травм Майкл Блумберг додав, що тютюнові компанії почали агресивніше продавати нові продукти, такі як електронні сигарети і електронні системи доставки нікотину.

Британські експерти розкритикували дані заяви. Зокрема, Служба громадської охорони здоров'я Англії (Public Health England) просуває вейпінг як інструмент, що допомагає курцям кинути палити.

"Найкраще, що може зробити курець - це повністю кинути палити. Наші дані показують, що вейпінг є одним з найефективніших механізмів відмови від куріння (особливо для тих курців, які намагалися кинути палити, але не змогли). У Британії щорічно близько 50 тис. курців повністю припиняють курити. Хоча вейпінг і не безпечний, але є докази, що він набагато менш шкідливий, ніж куріння", - заявив The Times голова відділу боротьби з тютюнопалінням Служби громадського здоров'я Мартін Докрелл.

Почесний професор Імперського коледжу в Лондоні і директор Агентства з питань громадської охорони здоров'я (Knowledge-Action-Change) Джеррі Стимсон додав, що ВООЗ прагне активізувати слабкі зусилля по боротьбі проти тютюну, заохочуючи національні держави вводити заборони або надмірно обмежувальну політику щодо безпечнішого нікотину.

"Ці дії є безвідповідальними і нелогічними. Це призведе тільки до того, що мільйони будуть продовжувати палити, передчасно вмирати, а традиційні сигарети продовжувати продаватися", - додав він.

Джон Бріттон, заслужений професор епідеміології Ноттінгемського університету, вважає, що ВООЗ досі не розуміє фундаментальної різниці між пристрастю до тютюнопаління, від якого щорічно вмирають мільйони людей, і пристрастю до альтернативної тютюнової продукції.

На його думку, позиція ВООЗ є лицемірною: рекомендуючи використовувати лікарські нікотинові продукти для лікування залежності від куріння, одночасно виступаючи за альтернативну продукцію у вигляді електронних сигарет.

"ВООЗ має рацію в тому, що тих, хто не палять, особливо дітей, слід відмовляти від вживання будь-яких нікотинових продуктів. Але для більш ніж мільярда курців тютюну в світі електронні системи доставки нікотину є частиною рішення боротьби зі шкідливою звичкою, а не проблемою", - додав він.