Британия приостанавливает выдачу инвестиционных виз

Фото: флаг Великобритании (pixabay.com/skeeze)

С 2019 введут правила, ограничивающие въезд в страну людей, получивших состояние незаконным путем

В Великобритании приостанавливают выдачу так называемых виз инвестора, со следующего года условия их получения собираются ужесточить. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Times.

Министр иммиграции Кэролайн Ноукс заявила, что ограничения вводятся прежде всего для предотвращения приезда в Британию людей, которые получили состояние незаконным путем, а выгоды от иммиграционной системы должны получать честные инвесторы.

"Мы не будем терпеть людей, которые играют не по правилам и стремятся извлечь выгоду из системы", - подчеркнула она.

Издание отмечает, что данной визовой системой пользовались преимущественно граждане Китая и России: за последний год из 361 получившего визу инвестора 115 были жителями Китая, 38 - России, еще 28 - Гонконга, 20 - Турции, 19 - США.

Отмечается, что инвестиционные визы первого уровня позволяют в обмен на миллионные инвестиции получить вид на жительство в Великобритании. Количество лет, через какое можно получить постоянное место жительства в Британии, зависит от суммы вложенных средств. Инвестировать можно в ценные бумаги, государственные бонды или британский бизнес.

Теперь новые заявления на визу первого уровня приниматься не будут, прием возобновят после введения новых правил - заявителям нужно будет доказать, что они обладали средствами, которые хотят вложить, в течение двух лет до подачи заявления на визу, им также запретят инвестировать в госбонды.

Напомним, согласно решению Верховного суда ЕС, Великобритания может в одностороннем порядке отозвать решение о выходе из Евросоюза (Brexit).