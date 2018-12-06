Британія призупиняє видачу інвестиційних віз

Фото: прапор Великої Британії (pixabay.com/skeeze)

З 2019 запровадять правила, що обмежують в'їзд у країну людей, які отримали статки незаконним шляхом

У Великій Британії призупиняють видачу так званих віз інвестора, з наступного року умови їх отримання збираються посилити. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Times.

Міністр імміграції Керолайн Ноукс заявила, що обмеження запроваджуються насамперед для запобігання приїзду в Британію людей, які отримали статки незаконним шляхом, а вигоди від імміграційної системи повинні отримувати чесні інвестори.

"Ми не будемо терпіти людей, які грають не за правилами і прагнуть отримати вигоду з системи", - підкреслила вона.

Видання зазначає, що цією візової системою користувалися переважно громадяни Китаю та Росії: за останній рік із 361 людини, що отримали візу інвестора, 115 були жителями Китаю, 38 - Росії, ще 28 - Гонконгу, 20 - Туреччини, 19 - США.

Зазначається, що інвестиційні візи першого рівня дають змогу в обмін на мільйонні інвестиції отримати посвідку на проживання у Великій Британії. Кількість років, через які можна отримати постійне місце проживання в Британії, залежить від суми вкладених коштів. Інвестувати можна в цінні папери, державні бонди або британський бізнес.

Тепер нові заяви на візу першого рівня прийматися не будуть, приймання відновлять після запровадження нових правил - заявникам потрібно буде довести, що вони володіли засобами, які хочуть вкласти, протягом двох років до подання заяви на візу, їм також заборонять інвестувати в держбонди.

Нагадаємо, згідно з рішенням Верховного суду ЄС, Велика Британія може в односторонньому порядку відкликати рішення про вихід з Євросоюзу (Brexit).