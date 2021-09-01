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В Британии предложат сделать третью дозу COVID-вакцины людям с ослабленным иммунитетом

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Лондон, Среда 01 сентября 2021 23:38
В Британии предложат сделать третью дозу COVID-вакцины людям с ослабленным иммунитетом Фото: в Британии предложили прививать третьей дозой вакцины людей со слабым иммунитетом (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Британии людям с ослабленным иммунитетом предложат сделать третью дозу вакцины от коронавируса. Решение о третьей прививке основано на данных о низком уровне антител после двух уколов у этой категории британцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его данным, общественное здравоохранение Великобритании приняло решение предложить людям с тяжелым иммунодефицитом сделать третью дозу вакцины от COVID-19, чтобы повысить их шансы на выработку сильного иммунного ответа. В ведомстве отметили, что третья доза не будет являться бустерной, поскольку она будет вводиться как часть первичной вакцинации.

Решение предложить третьи дозы последовало после появления данных о низком уровне антител у 40% британцев со слабым иммунитетом после двух уколов.

"Мы хотим, чтобы люди с сильно подавленной иммунной системой имели наилучшие шансы получить защиту от COVID-19 с помощью вакцинации", - сказал Вей Шен Лим, глава отдела иммунизации COVID-19 Объединенного комитета по вакцинации.

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