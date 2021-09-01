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У Британії запропонують зробити третю дозу COVID-вакцини людям з ослабленим імунітетом

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Лондон, Середа 01 вересня 2021 23:38
У Британії запропонують зробити третю дозу COVID-вакцини людям з ослабленим імунітетом Фото: у Британії запропонували прищеплювати третьою дозою вакцини людей зі слабким імунітетом (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Британії людям з ослабленим імунітетом запропонують зробити третю дозу вакцини від коронавірусу. Рішення про третє щеплення засноване на даних про низький рівень антитіл після двох уколів у цій категорії британців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його даними, громадська Охорона Здоров'я Великобританії прийняла рішення запропонувати людям з важким імунодефіцитом зробити третю дозу вакцини від COVID-19, щоб підвищити їх шанси на вироблення сильної імунної відповіді. У відомстві зазначили, що третя доза не буде бустерною, оскільки вона буде вводитися як частина первинної вакцинації.

Рішення запропонувати треті дози послідувало після появи даних про низький рівень антитіл у 40% британців зі слабким імунітетом після двох уколів.

"Ми хочемо, щоб люди з сильно пригніченою імунною системою мали найкращі шанси отримати захист від COVID - 19 за допомогою вакцинації",- сказав Вей Шен Лім, голова відділу імунізації Covid-19 Об'єднаного комітету з вакцинації.

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Великобританія Коронавірус Вакцинація
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