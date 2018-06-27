В Британии из-за пожара полиция эвакуировала десятки домов

Ветер и жара в последние три дня способствовали распространению пожара

В Британии возле Манчестера из-за пожара полиция эвакуировала 34 дома. Об этом сообщает Reuters.

Так, пожары объявлены серьезным инцидентом. Местные школы в среду закрыты, а жителям посоветовали не выходить из домов и держать окна и двери закрытыми.

По словам полиции, если пожарным не удастся справиться с огнем, на помощь готовы прийти военные.

Ветер и жара в последние три дня способствовали распространению пожара, а тот факт, что они произошли в сельской местности с небольшим количеством дорог создает препятствия в тушении.

Как сообщается, точная причина пожаров пока не установлена. О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что в южнокорейском городе Седжон вследствие пожара на подземной парковке здания, которая строится, по меньшей мере 27 человек получили травмы, а троих еще ищут.