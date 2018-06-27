У Британії через пожежу поліція евакуювала десятки будинків

Вітер та спека в останні три дні сприяли поширенню пожежі

У Британії біля Манчестера через пожежу поліція евакуювала 34 будинки. Про це повідомляє Reuters.

Так, пожежі оголошені серйозним інцидентом. Місцеві школи у середу зачинені, а мешканцям порадили не виходити з будинків і тримати вікна і двері зачиненими.

За словами поліції, якщо пожежникам не вдасться справитися з вогнем, на допомогу готові прийти військові.

Вітер та спека в останні три дні сприяли поширенню пожежі, а той факт, що вони сталися у сільській місцевості з невеликою кількістю доріг створює перешкоди у гасінні.

Як повідомляється, точна причина пожеж поки не встановлена. Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у південнокорейському місті Седжон унаслідок пожежі на підземній парковці будівлі, яка споруджується, щонайменше 27 людей зазнали травм, а трьох осіб іще шукають.