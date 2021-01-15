В Британии из полицейской базы случайно удалили 150 тысяч записей о нарушителях

Фото: полицейские (GettyImages)

В Великобритании в общенациональной базе данных полиции произошла техническая ошибка. В результате инцидента были стерты записи о 150 тысяч нарушителях.

Об этом сообщает The Times.

Как сообщается, исчезла информация об отпечатках пальцев, ДНК, истории задержаний и арестов. В Министерстве внутренних дел заверяют, что речь идет об удалении данных о людях, которые были задержаны, но потом отпущены. Сведения об уголовных преступлениях и потенциально опасных лицах не пострадали.

Однако из-за удаления биометрических данных на свободу могут выйти ранее задержанные лица. Вдобавок техническая ошибка вызвала сбой в работе британской визовой системы.

Отмечается, что техническая ошибка произошла в результате еженедельной чистки PNC из-за сбоя в программном обеспечении и никак не связана с кибератаками.

Сейчас правоохранители оценивают ущерб случившегося.

Напомним, ранее РБК-Укрина писало, что в Великобритании в открытом доступе оказались данные ряда министров из-за уязвимости в системе безопасности приложения Консервативной партии.