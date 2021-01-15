У Британії з поліцейської бази випадково видалили 150 тисяч записів про порушників

Фото: поліцейські (GettyImages)

У Великобританії в загальнонаціональній базі даних поліції сталася технічна помилка. В результаті інциденту були стерті записи про 150 тисяч порушників.

Про це повідомляє The Times.

Як повідомляється, зникла інформація про відбитки пальців, ДНК, історії затримань та арештів. У Міністерстві внутрішніх справ запевняють, що мова йде про видалення даних людей, які були затримані, але потім відпущені. Відомості про кримінальні злочини та потенційно небезпечних осіб не постраждали.

Проте через видалення біометричних даних на свободу можуть вийти раніше затримані особи. До того ж технічна помилка викликала збій у роботі британської візової системи.

Наголошується, що технічна помилка сталася в результаті щотижневого очищення PNC через збій в програмному забезпеченні та ніяк не пов'язана з кібератаками.

Зараз правоохоронці оцінюють збитки того, що сталося.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Великобританії у відкритому доступі виявилися дані ряду міністрів через уразливості в системі безпеки програми Консервативної партії.