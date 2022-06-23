В Британии показали обновленную карту войны в Украине: есть ли изменения на фронтах

По данным карты, российские войска продолжают наступление в Луганской области и захватили несколько населенных пунктов. Оккупанты также пытаются захватить Северодонецк и окружить украинские силы в Лисичанске.

Кроме того, враг усилил обстрелы в Харьковской области. Противник стремится вернуться к позициям под Харьковом и захватить его. Однако украинские военные сдерживают наступление и проводят контратаки в районе Изюма.

На юге Украины продолжаются бои вблизи Херсона. ВСУ продвигаются к городу, отбрасывая врага.