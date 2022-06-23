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У Британії показали оновлену карту війни в Україні: чи є зміни на фронтах

Фото: Міноборони Британії опублікувало карту бойових дій в Україні (facebook com NGUmainpage)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують стримувати російське вторгнення та переходити в контрнаступ на деяких ділянках фронту. Проте ситуація на окремих напрямках залишається вкрай складною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій від Міністерства оборони Великобританії, опубліковану в Twitter.

За даними карти, російські війська продовжують наступ у Луганській області та захопили кілька населених пунктів. Окупанти також намагаються захопити Сєвєродонецьк та оточити українські сили в Лисичанську.

Крім того, ворог посилив обстріли у Харківській області. Противник прагне повернутися до позицій під Харковом та захопити його. Проте українські військові стримують наступ та проводять контратаки в районі Ізюма.

На півдні України тривають бої поблизу Херсона. ЗСУ просуваються до міста, відкидаючи ворога.

Нагадаємо, сьогодні російська армія випустила три ракети по Миколаєву з боку окупованої території Херсонської області.

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Війна Росії проти України