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В Британии подтвердили, что отправят Польше танки на замену предоставленным Украине

Фото: Британия пришлет танки Польше на замену отправленным в Украину (dvidshub net)
Автор: Евгений Прокопенко

Британское министерство обороны подтвердило, что Великобритания отправляет основные боевые танки Challenger 2 к Польше для замены танков Т-72, которые Польша отправит в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина из псылки на BBC.

Танки направляют в дополнение к боевых бронированных машин, Великобритания отправляет напрямую в Украину, о чем уже было объявлено.

Министр обороны Бен Уоллес, как ожидается, сделает заявление на этот счет позже.

Британия решила передать Украине по меньшей мере 120 бронированных машин. Из них 80-машины Mastiff, Husky и Wolfhound, предназначены для транспортировки личного состава в зоне боевых действий.

Еще 40 машин адаптированы для ведения разведки на месте боя и других целей. Это, в частности, машины Spartan, рассчитанные на перевозку четырех бойцов плюс команды из трех человек, фронтовые "скорые" Samaritan, бронированные машины командного назначения Sultan, бронемашины Samson.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что любые мирные переговоры Украины с РФ о прекращении огня, скорее всего, обречены на крах.

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