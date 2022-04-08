В Британии подтвердили отправку бронетехники в Украину

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Британия направит в Украину бронетехнику. В частности, Киеву отправят бронированные машины Mastiff.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Мы отправим бронированные машины, защитные бронированные машины - такие, как Mastiff - чтобы убедиться, что у Украины есть поддержка. Очень важно, чтобы мы сделали все возможное, чтобы помочь Украине, и если они попросят у нас оборудование, если у нас оно есть или мы можем помочь другим людям предоставить его, мы сделаем это", - заявил министр.
Ранее издание The Times сообщило, что Британия рассматривает возможность отправки в Украину колесных разведывательных и транспортных бронеавтомобилей Mastiff и Jackal.
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