В Британии подтвердили отправку бронетехники в Украину

"Мы отправим бронированные машины, защитные бронированные машины - такие, как Mastiff - чтобы убедиться, что у Украины есть поддержка. Очень важно, чтобы мы сделали все возможное, чтобы помочь Украине, и если они попросят у нас оборудование, если у нас оно есть или мы можем помочь другим людям предоставить его, мы сделаем это", - заявил министр.